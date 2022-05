47 m2-es bemutatóteremtől a közel 3000 m2-es régiós központig

Beleznai Nándor 2002-ben alapította Magyarország egyik első napenergia hasznosító-berendezéseket forgalmazó cégét, amikor még a technológiát szinte alig ismerte valaki hazánkban. 20 év elteltével a Wagner Solar neve már egybecseng itthon a megújuló energiával, az egyik legsikeresebb magyar családi vállalkozás ma több mint 70 főt foglalkoztat, 30 darabos gépjármű flottával rendelkezik és 4000 telepített rendszert üzemeltet. A többszörös díjnyertes cég generációváltással, ingatlan-beruházással és szervezeti fejlesztéssel készül a közeljövőre.

10 évig volt vállalkozó a határon túl, mielőtt Magyarországon kezdett családjával új életet Beleznai Nándor. Több cégnél is dolgozott munkavállalóként, de ezt kevésnek érezte ahhoz, hogy beteljesítse álmait. Nagyobb szabadságra vágyott, kreativitását meg akarta mutatni a nagyvilágnak, ezért 2002-ben feleségével közösen saját vállalkozást indítottak. A Wagner Solar az azóta eltelt két évtizedben hazánk egyik legmeghatározóbb napelemes rendszereket forgalmazó társaságává nőtte ki magát.

Már az első fél évben elérték azt, hogy minden költségükre megvolt a fedezet, eredményesek voltak, majd szépen lassan a létszám is nőni kezdett. 2005-ben a fóti Cora áruházban bérelték első bemutatótermüket, ami mindössze 47 négyzetméteres volt, akkor már három munkatársat foglalkoztattak.

Beleznai Nándor . fotó: Wagner Solar Hungaria Kft.

„Akkoriban még csak néhány cég tevékenykedett ezen a területen. Egyáltalán nem volt telített a piac, nem létezett olyan termék, amire nagyobb érdeklődés lett volna. Ezekben az időkben indult Nyugat-Európában egy napelemes boom, Németországban akkor kezdték a technológiát megismerni az emberek. Ez teljesen újdonságnak számított itthon, előzménye sem volt. A média nem beszélt erről, nagyon erős szemléletformálást kellett indítani annak érdekében, hogy felfedezzék ezt a lehetőséget a fogyasztók” – mesélt a kezdetekről Nándor, hozzátéve, hogy évente több kiállításon is megjelentek, cikkekben mutatták be a napelemes rendszerek előnyeit.

Mint mondta, 2004 tájékán a kereslet növekedésével arányosan több nyugat-európai gyártóval is felvették a kapcsolatot. Több képzésen is járt külföldön, előfordult, hogy hetekig távol volt a családjától. Arról is beszélt, a vállalatot a nulláról építette fel, önállóan kellett megoldásokat találnia a marketingtől a szervezésen át az értékesítésig, ezért a legnagyobb nehézséget éppen az jelentette számára, hogy magára volt utalva. A teher azóta bizonyos mértékben csökkent, de a mai napig rengeteg a munka, csak a feladatkörök változtak meg.

Megemlítette azt is, a 2008-as válság őket is megérintette. Mivel előre lekötött szerződéseik voltak, 2009-ben még nem érezték a krízis hatásait, de 2010-ben a cég történetében először és azóta utoljára fordult elő, hogy az azt megelőző évhez képest csökkent az árbevételük, negatív lett az eredmény. Ezt is átvészelték és még erősebben jöttek ki ebből az időszakból.

fotó: Wagner Solar Hungaria Kft.

Gyümölcsöző generációváltás

Abban, hogy a vállalat a mai napig stabil lábakon áll, hatalmas szerepet játszott a család. A két gyermek, Csanád és Orsolya kényszer nélkül, önszántukból épültek be a cég életébe, felvették annak a ritmusát és a mai napig szívükön viselik a sorsát.

A ma már ügyvezetőként tevékenykedő Csanád arról beszélt, kisebb-nagyobb konfliktusok mindig is voltak köztük. Jó értelemben szét kellett választani egymástól a munkát és a családot, másként nem működött volna. Emiatt is szólítják többek közt tudatosan a keresztnevén édesapjukat a hétköznapokban.

„Ebben nőttem fel, ebben szocializálódtam, az egyetem után azonnal beálltam a cégbe. Van egy generációs különbség, egy információs asszimetria, mások az ambíciók. Ezekből fakadóan voltak napi szinten nézeteltérések, de ez elkerülhetetlen és természetes, ennek egyensúlya a kérdés. Ez egy konstruktív dolog is egyben” – mutatott rá.

Orsolya – aki a marketing és kommunikációs feladatokat látja el a cégben – kiemelte, a cég tényleg egy nagycsaládként működik, mert a munkavállalóik között van testvérpár, apa-fia és férj-feleség is. Érdekesség, hogy az ő párja is a cégnél dolgozik, ezért neki hatványozottan is speciális a helyzete.

A generációváltás a nehézségek mellett mérhető eredményekkel is jár. A Wagner Solarnak Debrecenben és Kecskeméten is van már irodája, a munkavállalóik száma 70 fölé nőtt, 30 darabos gépjármű flottával rendelkezik és 4000 telepített rendszert üzemeltet a mai napig. 2016-ban 714 millió forint volt az árbevételük, ez öt év alatt megtízszereződött és 7 milliárd fölé emelkedett.

A kétszeres Magyar Brands-díjas, tavaly a K&H családi vállalatok kiválósági díjjal kitüntetett cég 2023 végére szeretné még dinamikusabban lekövetni a piaci változásokat és rugalmasan formálódni azok mentén. Terveik szerint még jobban bekapcsolódnak az e-mobilitásba, ami iránt egyre nagyobb igény mutatkozik. Mivel Magyarországon a napenergia hasznosító-berendezéseket forgalmazó cégek közül elsőként kezelték komplexen a megújuló energiaforrásokat, ezt a szemléletet a továbbiakban is hasonlóan erősen szeretnék képviselni.

A Wagner Solarnál rendkívül fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, több más mellett faültetéses projektet indítottak a cégen belül, a közeljövőben fenntarthatósági jelentést készítenek majd, a háborús helyzetben az ukrán menekülteknek is gyűjtést szerveztek.

Az elmúlt 20 év sikereire alapozva a következő 20 évben is mindenben ki szeretnék szolgálni ügyfeleiket, amit – utalva a címre –, egy hamarosan induló ingatlanberuházás és egyéb szervezeti fejlesztések segíthetnek majd elő.