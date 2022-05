Olyan dinoszaurusz-fosszíliát találták meg a kutatók, hogy még a Jurassic Park megálmodója is csettintene örömében

Chilei tudósok sikeresen kiemelték a világ egyik legteljesebb, ép embriókkal rendelkező ichtioszaurusz fosszíliáját a chilei Patagónia régióban található Tyndall-gleccserből. Az ősi tengeri hüllőt a tudósok Fionának nevezték el – olvasható a Reuters cikkében.

A négyméter hosszú fosszília segít a tudósoknak tanulmányozni az ichtioszauruszok embrionális fejlődését.

Az ichtioszaurusz-fosszília érdekessége, hogy egy érintetlen állapotú embriót is találtak benne. Judith Pardo, a fosszíliát felfedező tudós szerint hihetetlenül fontos leletről van szó.

Fionát több mint egy évtizeddel ezelőtt fedezte fel Pardo, a Magallanes Egyetem GAIA Antarktiszi Kutatóközpontjának paleontológusa, de a helyszín szélsőséges éghajlati viszonyai, a zord terep és a távoli fekvés miatt a kiemelés bonyolult logisztikai kihívást jelentett.

Chilean paleontologists recovered the fossil of a pregnant marine reptile named ‘Fiona,’ one of the world’s most complete ichthyosaur fossils, from the Tyndall Glacier in Chile’s Patagonia region https://t.co/s9JyaWh1Bi pic.twitter.com/U9RoDeEo2c

— Reuters (@Reuters) May 12, 2022