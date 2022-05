Fény derült a marsi ajtó titkára

A Reddit szerkesztői a titkos ajtó helyett prózaibb okokra mutattak rá, a képen szereplő képződmény valószínűleg egy „nyírásos törés”, amely marsrengések miatt alakulhatott ki. A geológia szaknyelvében „a nyírás a kőzet általában nyomófeszültség okozta deformációra adott válasza, amely különleges textúrákat alakít ki. A nyírás lehet homogén vagy nem homogén, és lehet tiszta nyírás vagy egyszerű nyírás”.

A Science alert cikke megjegyzi, hogy a vörös bolygón eddig regisztrált legnagyobb földrengés idén május 4-én történt, a tudósok egyelőre dolgoznak annak pontos meghatározásán, hogy hol történt, és mi váltotta ki.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what’s that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR

