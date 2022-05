8830 méter magasan helyeztek el meteorológiai állomást a Mount Everesten

Elhelyezték a világ legmagasabban működő automata meteorológiai állomását a Mount Everesten. A 8830 méteres magasságon felállított állomás segítségével a hegyen lévő jégsapkák változását tudják vizsgálni. A kutatás hozzájárulhat a globális felmelegedés elleni küzdelemhez – hangzott el az M1 Híradójában.

„A 2022-es csúcsmászás végrehajtva!” – kiáltották a kínai kutatócsapat tagjai, miután szerda délután sikeresen felértek a Himalája és egyben a világ legmagasabb hegyére, a Csomolungmára, de a küldetésük nem csak abból állt, hogy feljussanak a csúcsra. Elsődleges feladatuk az volt, hogy egy automata meteorológiai állomást szereljenek fel a hegy csúcsán, 8830 méteres tengerszint feletti magasságban.

Ez most a világ legmagasabban működő automata meteorológiai állomása. Az előző csúcstartó berendezést még 2019-ben állította fel egy brit és amerikai kutatókból álló csoport a Csomolungma, vagy ismertebb nevén Mount Everest déli oldalán, 8430 méteres magasságban.

A csapat 13 tagja két éven át készült a hegy megmászására. A 8300 méteres magasságban található ideiglenes tábort azonban végül csak tizenketten hagyták el szerda reggel. A csoport egyik tagja ugyanis fagyási sérülést szenvedett, így nem folytathatta a küldetést.

A megfigyelőállomás azért is különleges, mert ez az első, amely precíziós radar segítségével méri a jégsapkák olvadását és a hóréteg vastagságát a bolygó legmagasabb hegyén. A Tibeti-fennsík vizsgálata ráadásul több szempontból is fontos, ez a forrásvidéke Ázsia több hatalmas folyójának is, és a térség éghajlatának változása az egész bolygóra kihat.

A kutatók azt is vizsgálják, hogy az emberi szervezet hogyan képes alkalmazkodni az extrém körülményekhez a magaslati területeken. Elemzik a levegőben megtalálható részecskéket is. Ezek segítségével szeretnék ugyanis megérteni az Everest levegőjének öntisztító folyamatait.

Az új létesítménnyel együtt immár nyolc kínai meteorológiai állomás működik a Mount Everesten. Ezek nem csak a kutatók, de a hegymászók számára is hasznos információkat szolgáltatnak.