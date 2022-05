Pár év múlva a világ fele allergiától fog szenvedni

A szokatlan enyhe időjárás miatt idén már több helyen is sokkal nagyobb a levegő pollenkoncentrációja. Ezzel összefüggésben az allergiások száma is rohamosan növekszik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2050-re, a világ lakosainak 50 százaléka fog valamilyen allergiától szenvedni.

A magyar lakosság legalább harmadát érinti az allergia, és számuk évről évre kettő-négy százalékkal növekszik. Pollenallergiában a lakosság csaknem 20 százaléka szenved. Kapcsolódó tartalom Pollenhelyzet – NNK: Erősödhetnek az allergiás tünetek A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) arra hívja fel a figyelmet, hogy a virágporra érzékenyek figyeljenek a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek egyébként az egészséges embernél semmilyen reakciót nem váltanak ki. Bármilyen anyagot, ami antitest-termelést vált ki, antigénnek, azokat, amelyek antitest-termelést és további immunreakciókat (allergiás reakciót) váltanak ki, allergéneknek nevezzük. A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza. . A leggyakoribb allergének közé sorolhatók a pollenek, atkák, állati szőrök, penészspórák, különböző állatok csípéssel a szervezetbe jutó mérgei, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek és nem utolsó sorban a nehézfémek. Az allergiára a többgénes öröklődés és a halmozott családi előfordulás is hajlamosíthat. Leggyakrabban virágporok és házi poratka, valamint állati szőrök a kiváltó okok. A feketeüröm, a parlagfű és a többi allergizáló növény évszázadok óta megtalálható az ember környezetében. A civilizációs ártalmak következtében az emberi nyálkahártya sérülékenyebbé vált, amelyen így a pollenek könnyebben meg tudnak tapadni, valamint az állandó stressz az egész szervezetet fogékonyabbá teszi az allergiára. Kapcsolódó tartalom Sós átmosás, természetes enyhülést hoz az allergiásoknak Az enyhe tél és a szárazabb tavaszi időjárás nem kedvez a pollenallergiásoknak. Nékám Kristóf allergológus, a Magyar Allergia Szövetség elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában rámutatott, hogy az allergiások nagy része csak évek múltán fordul orvoshoz, pedig a legfontosabb elsősorban az, hogy az orvossal konzultálva pontosan felmérjék, hogy milyen allergiától szenved a beteg. Csak ezután kezdődhet meg a kezelés. Hozzátette, a nem súlyos tüneteknél is érdemes valamilyen terápiát alkalmazni, a tünetek mérséklésére, súlyosabbá válásuk megelőzésére.