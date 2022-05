Alig nagyobb egy gumimacinál az újonnan felfedezett békafaj

Hat új békafajt katalogizáltak Mexikó és Guatemala környékén, méretük a két centimétert sem éri el. Az erdő aljnövényzetében élő pici békák életmódját nehéz megfigyelni, ezért a szakértőkre további kutatások várnak.

Miniatűr békafajokat fedeztek fel Mexikó és Guatemala területén. A legkisebb faj, a Craugastor candelariensis jelenleg Mexikó legkisebb békája épphogy eléri a 13 milliméter hosszt, de a többi újonnan felfedezett faj sem nagyobb, mint 18 milliméter – írta a Live Science a BioOne tudományos oldalon megjelent publikációra hivatkozva.

A pici békák az erdő aljnövényzetében élnek. Egyedfejlődésük során a petékből közvetlenül alakulnak ki a békák, nem esnek át az ebihal állapoton. „Egyelőre nagyon keveset tudunk a szaporodásukról és az életmódjukról” – mondta Tom Jameson, a Cambridge-i Egyetem zoológiai tanszékének kutatója, a tanulmány vezető szerzője. A csapat feltételezései szerint a békák körülbelül 10 milliméter hosszúak lehetnek, amikor kikelnek, ám ez egyelőre nem bizonyított tény.

Évekkel ezelőtt néhány tudós talált már a fentiekkel egyező békákat, amiket a craugastor nemzetség meghatározatlan fajaiként katalogizáltak. Az apró békák annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy a tudósok nem tudták pontosabban beazonosítani a kétéltűeket.

„A katalogizálást újravizsgáltuk, miután Jeff Streicher – a tanulmány egyik szerzője – genetikai elemzést végzett a korábban talált békákról. Az elemzés során olyan mintát talált, ami még nem katalogizált fajokra utalt” – magyarázta Jameson.

A kutatócsapat ezután DNS-elemzést végzett a mintákon, majd háromdimenziós digitális modelleket készítettek. A modellek rávilágítottak az újonnan felfedezett és a már ismert fajok genetikai különbségeire, melyek alapján a tudósok hat új fajba sorolták az eddig ismeretlen példányokat: C. bitonium, C. candelariensis, C. cueyatl, C. polaclavus, C. portilloensis és C. rubinus.

A tanulmány szerint további fajok várnak felfedezésre, különösen a mexikói Tehuantepec folyó környékén, ahol azonban a mintavételi lehetőség nehézkes.

A címlapfotó illusztráció.