Nemzetközi díjjal ismerték el a koronavírus-járványt és gazdasági hatásait vizsgáló kolozsvári kutatást

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozatos közgazdász kutatói nyertek a nagy-britanniai Emerald Publishing tudományos kiadó Real Impact Awards 2021 elnevezésű nemzetközi versenyének egyik kategóriájában. A kiadó a koronavírus-járvány gazdasági hatásait vizsgáló kutatási projektnek a társadalomra gyakorolt széleskörű hatásait ismerte el.

Az egyetem közleménye szerint a BBTE magyar közgazdász kutatócsoportja a 2020 áprilisában indított kutatási program keretében naponta összegyűjtötte a járvány romániai alakulására és a gazdaságra gyakorolt hatására vonatkozó adatokat, és ezek képi megjelenítésével, valamint elemzések és előrejelzések közlésével jelentős társadalmi hatást váltott ki. Az elmúlt két hónapban a projektet kiegészítették az orosz-ukrán háború gazdasági következményeire vonatkozó információk és elemzések közzétételével.

A brit, ausztrál és norvég szakértőkből álló zsűri külön kiemelte, hogy a kolozsvári kutatók által publikált elemzések eredményei igazolható hatást gyakoroltak a járvány alatt meghozott hivatalos döntésekre. A zsűri azt is hangsúlyozta, hogy a BBTE közgazdászai jó példát mutattak arra, miként lehet a tudományos kutatás eredményeivel valós hatást gyakorolni a közösségek életére és miként lehet fokozni a tudomány társadalmi elfogadottságát.

Mint Szász Levente, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese, a kutatási projekt vezetője felidézte, a kibontakozó járvány miatti bizonytalan, válságos helyzetben indították a projektet, hogy a tudomány eszközeit a társadalom és a romániai döntéshozók szolgálatába állítsák, és ezzel hozzájáruljanak a veszteségek csökkentéséhez.

„Ezen erőfeszítésünket most már nemcsak országosan, hanem a határainkon túl is elismerik. A washingtoni Georgetown University által támogatott verseny 2020-as adatvizualizációs díját követően a most megszerzett díj ismételten alátámasztja ezt a tényt” – idézte a közlemény a kutatásvezetőt.

A kolozsvári kutatók a Driving the Impact Agenda, azaz a tudományos kutatások társadalmi hasznosulásának előmozdításáért létrehozott kategória díját nyerték el.

A kutatás részleteit a projekt online platformján (econ.ubbcluj.ro/coronavirus), az aktuális elemzéseket pedig a projekt Facebook-oldalán (www.facebook.com/covid19.roeim) tették közzé.

A címlapfotó illusztráció.