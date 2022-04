Valaha óriási tengeri őshüllők éltek a svájci Alpokban

A Bonni Egyetem kutatócsoportja egyebek között egy hatalmas ichthyoszauruszfogra bukkant számos kövület mellett három, a svájci Alpok keleti részén, 2740 méterig terjedő magasságban végzett feltárás során – olvasható a kutatási eredményben, amely a Journal of Vertebrate Paleontology című tudományos folyóiratban jelent meg csütörtökön – írja az MTI.

Giant marine reptile.

Scientists have discovered 200 million-year-old fossils in the Swiss Alps, including the largest tooth found for the species that grew up to 20 meters long https://t.co/E8iJgKDZVf#AFPgraphics on the ichthyosaur, a sea-dwelling prehistoric reptile pic.twitter.com/pd1tkL1peM

— AFP News Agency (@AFP) April 29, 2022