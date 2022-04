Zeusz templomára bukkantak régészek

Régészek egy csoportja a Sínai-félsziget északi részén fekvő Tell al-Farmánál folytatott feltárást – számol be a Heritage Daily természettudományos folyóirat. Az ásatáskor egy régóta keresett Zeusz-templomra bukkantak.

Tell al-Farma helyén állt egykor Pelusium, amely a római időkben vált igazán meghatározóvá, de már a fáraók korában is létezett.

A városban még az iszlám periódus elején is éltek. Pelusiumnál az 1900-as évek elején kezdődtek meg a régészeti vizsgálatok, és már ekkor előkerültek egy Zeusz-Kasziosz-templomra utaló bizonyítékok – a megnevezés Zeusz és a szíriai Kasziosz-hegy összevonásából jött létre. Az épület helyét ugyanakkor egészen mostanáig nem találták – írta a National Geographic.

