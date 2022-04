Már az ősemberek is moziztak

Az egyesült királysági Yorki és Durham Egyetem kutatói a British Múzeumban őrzött 50 kőtáblát tanulmányozták, melyekre feltehetően vadászó-gyűjtögető ősemberek véstek képeket, körülbelül 15 000 évvel ezelőtt.

A kőtáblák mészkőből készültek, amelyeket egy franciaországi Montastrucben található barlangban találtak a 19. században. A kőtáblákon különféle állatok láthatók – főként lovak, rénszarvas, gímszarvas és bölény, de farkasokról és kecskebakokról készült rajzok is előfordulnak.

Feltételezések szerint a mai Franciaország területén éltek azok az ősemberek, akik művészien kifaragott sziklatábláikat a tűz villódzó fénye elé helyezték, hogy a mozgás illúzióját keltsék. Ez tulajdonképpen az animáció kezdeti formáját jelentette – írja cikkében a CNN.

A kutatók hő által keletkezett rózsaszín foltokat azonosítottak néhány kő szélén, ami azt bizonyítja, hogy tűz közelébe helyezték őket. Hogy pontosan megértsék, mi is történhetett a kőtáblákkal, a tudósok kísérleteket végeztek egy virtuálisvalóság-szoftver segítségével. Újra elkészítették a gravírozott táblákat úgy, ahogy eredetileg kinéztek volna – jól látható fehér vonalakkal –, és a tűz köré helyezték őket. Beigazolódott, hogy a vésett kő és a tűz vibráló fényének együttes hatása megeleveníti a formákat. Azt az illúziót kelti, mintha filmvásznon néznénk a történéseket.

A kutatásban részt vevő Izzy Wisher, a Durham Egyetem Régészeti Tanszékének PhD-hallgatója így nyilatkozott:

