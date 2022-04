Elhagyták a Nemzetközi Űrállomást az űrturisták és visszatérnek a Földre

Űrkapszulájuk levált az ISS-ről. Indulásukat a várható megérkezésük térségében uralkodó rossz időjárási körülmények miatt többször is elhalasztották – magyarázta az Axiom Space magán űrvállalat.

„A dokkolás befejeződött. Az Ax-1 legénysége megkezdi hazautazását” – üzente a Twitteren az Axiom.

Az űrkapszula a tervek szerint még a nap folyamán landol az Atlanti-óceánban Florida partjainál.

A csapat tagjai: Michael López-Alegría spanyol-amerikai űrhajós, Larry Connor amerikai vállalkozó, Eytan Stibbe izraeli vállalkozó és volt katonai pilóta, valamint Mark Pathy kanadai üzletember.

A SpaceX, Elon Musk milliárdos űripari vállalata április 8-án indította útjára a floridai Kennedy Űrközpontból a Crew Dragon űrkapszulát, három üzletemberrel és veterán űrhajós kísérőjükkel a fedélzeten.

The teams at @Axiom_Space, @NASA, & @SpaceX plan for the #Ax1 crew to undock the @Space_Station on Saturday, 4/23 at 8:35 pm ET and are targeting splashdown on Sunday, 4/24 at 1:46 p.m. ET. https://t.co/zpHdXJxCuh pic.twitter.com/X7gBpTdPfz

— Axiom Space (@Axiom_Space) April 21, 2022