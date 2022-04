Hiányzó kozmikus láncszemet azonosíthatott a Hubble

A kutatók által GNz7q-nak nevezett objektumról a Hubble űrteleszkóp korábbi adatai alapján sikerült megállapítani, hogy mindössze 750 millió évvel az ősrobbanást követően már létezett, és a bizonyítékok arra utalnak, hogy egy fekete lyukról van szó – számolt be róla a National Geographic a NASA közleménye alapján.

Hubble might have found a missing cosmic link! 🔗

Using archival Hubble data, researchers identified a growing black hole in the early universe that might be a missing link between young star-forming galaxies and the first supermassive black holes: https://t.co/W0mrDuOToW pic.twitter.com/oSM2Otu4vu

— Hubble (@NASAHubble) April 13, 2022