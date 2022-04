A legősibb maja naptárra bukkanhattak a régészek

Egy új tanulmány alapján azonosíthatták a maják legkorábbi ismert naptárát – számolt be róla a Science News.

A guetamalai San Bartolo lelőhely Las Pinturas nevű piramisában több ezer festett vakolattöredék található, ezek közül kettő időszámításunk előtt 300 és 200 között készülhetett, és a maja naptárak legkorábbi bizonyítéka lehet – írta a National Geographic.

