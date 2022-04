Neptun: bemutatjuk az ukrán szuperrakétát, amely súlyos károkat okozott a Moszkva cirkálónak

Mint arról korábban beszámoltunk, lőszerrobbanás következtében kigyulladt és súlyos károkat szenvedett az orosz Fekete-tengeri flotta Moszkva nevű cirkálója, a legénységet evakuálták. Az orosz védelmi minisztérium közleménye nem tért ki arra, mi okozta a robbanást, az ukrán hatóságok szerint azonban nem magától robbant fel a hajó: az ukrán fejlesztésű robotrepülőgép, a Neptun rakétája találta el. De mit is tud az ukránok által állítólag bevetett csodafegyver?

Az RK-360 Neptun egy ukrán gyártású hajóelhárító cirkálórakéta, amely 2021 márciusában állt szolgálatba Ukrajna haditengerészetnél. Egy Neptun parti rakétaosztály a feltételezések szerint 72 darab R-360-as rakétából áll, melyből 24 rakétát 4 darab USPU-360 8×8-as rakétaindító hordoz, a maradék rakétákat szállító és rakodó járművek biztosítják – számolt be róla az Overtdefense.com.

Magát a rakétát a kijevi székhelyű Luch designiroda tervezte. Az MS-400 néven ismert turbóhajtóművet a Motor Sich gyártja, a célpontok 50 kilométeres távolságig történő felderítésére alkalmas célkövető fejet pedig az ukrán Radioniks vállalat fejlesztette ki.

