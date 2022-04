Több ezer új vírusfajt fedeztek fel az óceánokban

Az újonnan felfedezett vírusok sokfélesége olyan nagy volt, hogy a kutatók javasolták az RNS-vírusok osztályozásához szükséges rendszertani csoportok számának megduplázását, a jelenlegi öt törzsről 10 törzsre – számolt be róla a LiveScience, tudományos szakportál.

„A tudósok felfedeztek egy teljesen új törzset, a Taravicota-t, ami arra utal, hogy ezek a vírusok ökológiai szempontból nagyon fontosak” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Matthew Sullivan, az Ohio Állami Egyetem mikrobiológia professzora.

Sullivan szerint az RNS-vírusok tanulmányozása általában a betegségeket okozó vírusokra összpontosított. (Néhány jól ismert RNS-vírus közé tartozik az influenza, az Ebola és a COVID-19-et okozó koronavírus). Ezek azonban csak egy “apró szeletét” jelentik a Földön található RNS-vírusoknak.

„Szisztematikusan és minél gyorsabban akartuk tanulmányozni a vírusokat, és egy olyan környezetet szerettünk volna felfedezni, amelyet eddig senki sem vizsgált.” – mondta Sullivan egy a kutatással kapcsolatban kiadott közleményben.

