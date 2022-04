Új adatokat kapott a NASA a Föld felé közelítő aszteroidákról

A bolygó- és kisbolygókutatást segíti majd az az egyezmény, amelynek köszönhetően a NASA megkapja az USA kormányzati, katonai szerveinek műszerei által gyűjtött, kis égitestek (nagyobb meteorok, tűzgömbök, bolidák) légköri felrobbanásának adatait, számolt be a NASA JPL – írja a National Geographic.

Working in close collaboration with our #PartnersInSpace @NASA the #SpaceForce has released decades of data collected by U.S. government sensors on fireball events for the benefit of the scientific and planetary defense communities. https://t.co/O0E5rYwrkB

