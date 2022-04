Váratlan: Irányt változtatott a Curiosity marsjáró

I’ve gotta protect my wheels 🛞 After spotting some “gator-back” rocks, I’ll be taking an alternate path as I continue to explore Mount Sharp. The wind-sharpened stones could cause serious damage to my wheels so it’s best to avoid them. https://t.co/8RWUpSc9Rn pic.twitter.com/4u0RvHLLrg

A rover a vörös bolygó felszínén olyan területre ért, ahol a szelek által élesre faragott kövek miatt irányt kellett változtatnia a Sharp-hegy felé tartó útján – közölte a NASA csütörtökön.

A március nagy részét a homokkő borította Greenheugh-orom emelkedőjének megmászásával töltötte a rover, március 18-án azonban a földi irányítócsapat a marsjáró előtt elterülő felszín váratlan megváltozását észlelte, és rájöttek, hogy a rovert vissza kell fordítani.

🎶Stop! Selfie time.📸

I took this 360-degree selfie using the Mars Hand Lens Imager at the end of my arm. Up next, I’m headed toward “Maria Gordon Notch,” the U-shaped opening behind me to the left. More details on my surroundings: https://t.co/J8Nbip82S2 pic.twitter.com/DtsrXYYCi5

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) December 1, 2021