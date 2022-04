Elindult a Nemzetközi Űrállomásra az első, csak magánszemélyeket szállító űrhajó

A SpaceX, Elon Musk milliárdos űripari vállalata péntek délután indította útjára a Crew Dragon űrkapszulát, három üzletemberrel és veterán űrhajós kísérőjükkel a fedélzeten. Az űrhajót a floridai Kennedy Űrközpontból indították el, és körülbelül 22 óra alatt jut el az űrben keringő Nemzetközi Űrállomásra.

A houstoni központú Axiom Space cég, a SpaceX és az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA közti együttműködés által létrejött Ax-1 küldetés nagy mérföldkőnek számít a kereskedelmi űrhajózásban: ugyan többször is jártak már civilek az űrállomáson, a Crew Dragon legújabb küldetése azonban az első, ahol csak magánszemélyeket juttat el oda, hogy kutatómunkát végezzenek.

Axiom Space’s first crew of four astronauts just launched to orbit on a SpaceX Crew Dragon, en route to the International Space Station. Learn more about why this mission is unique and how it was made possible in recent years: https://t.co/9UamdwHNkt

— Loren Grush (@lorengrush) April 8, 2022