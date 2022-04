Elajándékozza a Nobel-díjjal járó 350 millióját a nagylelkű tudós

A Nobel-díjas kutató úgy döntött, hogy pénzdíját skót fiatalok továbbtanulásának támogatására fordítja.

David MacMillan professzor Stevenstonban nőtt fel, Bellshill közelében és a Glasgow-i Egyetemen szerzett kémiai egyetemi diplomát. Ezután az Egyesült Államokba költözött posztgraduális tanulmányai elvégzésére.

A Princetoni Egyetem vegyésze 2021 októberében, közösen kapott kémiai Nobel-díjat Benjamin List német tudóssal, az aszimmetrikus organokatalízis kifejlesztéséért. A nemzetközi díjjal elnyerte a 10 millió koronás, vagyis több mint 350 millió forintos díj felét is.

Az 54 éves MacMillan professzor a Skót BBC Rádió Off the Ball című műsorában úgy nyilatkozott, hogy jótékony célra fordítja a Nobel-díjból származó jutalmát, valamint az azt követő egy évben az összes előadásának tiszteletdíját is.

„Olyan hátrányos helyzetű skóciai fiataloknak akarom adni a pénzt, akiknek minden álma a továbbtanulás. Ezzel szeretnék segíteni nekik az egyetemre való bejutáshoz.”

MacMillan egy jótékonysági szervezetet is létre hozott – a May és Billy MacMillan Alapítványt szülei tiszteletére, akik támogatták céljai elérésében.