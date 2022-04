Negyven évnyi ivóvízre elengedő vízmennyiséget vesztettek Új-Zéland gleccserei

Tudósok figyelmeztetése szerint a több, mint ötven dél-szigeti gleccseren végzett éves nyár végi felmérés azt mutatja, hogy a hó és a jégtakaró olvadása különösen erőteljessé vált – írja a The Guardian.

Many of New Zealand’s glaciers could disappear in a decade, scientists warn https://t.co/utFADylNbC

Akkora mennyiségű jeget veszítettek el tömegükből az új-zélandi Déli-szigeten lévő gleccserek, amennyi ivóvíz elegendő lenne legalább negyven évre Új-Zéland lakosságának – mutatták ki a csendes-óceáni szigetország Víz- és Légkörkutató Nemzeti Intézetének (NIWA) kutatói, akik minden évben több ezer légi felvételt készítenek a gleccserekről. Néhányat 3D modellek készítésére használnak, amelyek nyomon követik a jégtérfogat változásait. A több ezer légi felvétellel a hóhatár magasságát is mérik, valamint ezzel tudják azt is ellenőrizni, mennyi hó maradt meg az előző évhez képest.

Az elmúlt évtizedben az új-zélandi gleccserek többsége veszített tömegéből, mely jól látszik az évek alatt készített rengeteg felvételből. Az alábbi képek 37 év különbséggel készültek.

Starting to check out images of New Zealand glaciers taken last week for the 2022 end of summer snowline survey with @DLorrey & @niwa_nz. There’s been a lot of change since the survey began in 1977

Brewster Glacier has become skeletal in 2022 (left) compared to 1985 (right) pic.twitter.com/HIkUlXIAU3

— Lauren Vargo (@DrLaurenVargo) March 21, 2022