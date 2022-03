Tikkelést okozhat a tinédzserek nagy kedvence, a TikTok

Orvosi segítségre volt szüksége azoknak a fiataloknak, akik tikkelést és egyéb rendellenességet tapasztaltak. Megállapították, hogy a tünetet valószínűleg a közösségimédia-alkalmazás, a TikTok túlzott használata okozhatta.

A koronavírus-járvány kezdete óta egyre több tinédzsernél, jellemzően fiatal lányoknál diagnosztizálnak funkcionális neurológiai rendellenességeket, beleértve a hangadással járó tikket és az akaratlan testmozgásokat, amelyek nem kapcsolódnak alapbetegséghez – írta a The Wall Street Journal.

Több országban is kutatásokat végeztek, hogy feltérképezzék a kényszerbetegséget. Az okok különbözők.

Orvosi vizsgálatok alapján kiderült, hogy amerikai, kanadai és brit fiatal lányoknál akkor jelentkeztek egészen szokatlan tünetek, amikor Tourette-szindrómás betegek TikTok-videóit nézték meg. A TikTokon a #tourettes hashtag alatt közzétett videók száma a járvány kezdete óta meghaladta az ötmilliárdot. A Tourette-szindróma egy idegrendszeri megbetegedés, amelyre a spontán hangadások és mozgások jellemzőek.

Ausztrál kutatók is foglalkoztak a problémával, és nemrégiben nyilvánosságra hoztak egy tanulmányt, miszerint a pszichiátriai alapbetegségben szenvedő lányoknál nagyobb az esély a funkcionális tikkek kialakulására. A Sydney-i Egyetem szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a tikkelést „a közösségi média ráhatása mellett a halmozott stressz is okozhatja” – írta a New York Post.

A TikTok szóvivője elmondta, hogy a Tourette-szindrómában szenvedők arra használják az alkalmazást, hogy „hitelesen ki tudják fejezni magukat, közösséget találjanak, és küzdjenek a megbélyegzés ellen”.

A koronavírus-járvány elzárta az embereket a külvilágtól, a személyes kapcsolattartástól. Emiatt nagyobb teret kapott a közösségi média, és platformjait egyre többen használták. A szakértők azonban attól tartanak, hogy a tinédzserek körében oly népszerű Facebook, Instagram, Snapchat és TikTok oldalain eltöltött jó néhány óra negatív hatással lehet a fiatalok mentális egészségére.

Egy 2018-as, Nagy-Britanniában végzett tanulmány megállapította, hogy a közösségi média fokozott használata hajlamosabbá tette az embereket az alvászavarra, a depresszióra, a memóriavesztésre és a gyenge tanulmányi teljesítményre.