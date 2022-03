Értékes dologra bukkant a kukoricaföldön – akár több milliót is érhet

Meteorit húzott el egy walesi család háza fölött. Az apa keresésére indult, de csak másfél év múlva lelt rá. Gazdaggá teheti, amit talált.

Father tracks down ‘meteorite’ 18 months after ‘huge fireball’ https://t.co/GP3jW9BGta — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 13, 2022

Több mint egy kilogrammos meteorit darabra bukkant wrexhami lakóhelye közelében a walesi Tony Whilding. A történtek előtt másfél évvel egy tűzgömb repült el családi háza felett. A férfit igencsak érdekelte, hogy mi lehetett az a valami, ami a semmiből bukkant fel. Majd 18 hónapig kereste az ismeretlen objektumot, mert nagyon hajtotta a kíváncsiság.

Miután a világ minden tájáról konzultált szakértőkkel, Whilding megtudta, hogy egy üstökösből származó meteoritot látott. Abban reménykedik, hogy a „furcsa jelekkel” díszített kőzet akár 100 000 fontot (45 millió forint) is érhet. Végül egy kukoricaföldön találta meg a meteoritdarabot. A walesi férfi most azon dolgozik, hogy hitelesítsék, így kiderülhet, hogy valójában mennyit is ér.

Whilding így emlékszik vissza a történtekre: Hátul a kertben voltam, amikor észrevettem, hogy kivilágosodik felettem az ég. Felnéztem és egy alacsonyan szálló tűzgömböt láttam két kavargó füstcsíkkal.

A tűzgömböket (más néven bolidokat) úgy határozzák meg a csillagászok, mint kivételesen fényes meteorokat, melyek elég látványosak ahhoz, hogy nagyon széles területen láthatók legyenek – írja cikkében a Daily Mail.

A férfit nem hagyta nyugodni a dolog, és nem adta fel a keresést. Rendszeresen végigsétált a meteorit repülési útvonalán, és másfél év elteltével végül megtalálta, amit keresett.

A meteorit ritkaság, így sok pénzt érhet. A Meteorlab.com szerint grammonként akár ezer dollárt is megadhatnak érte. Egy amerikai szakértő megvizsgálva Whilding fotóit, és arra a következtetésre jutott, hogy a kőzet valószínűleg egy üstökösből származó meteorit.

Whilding úgy gondolja: „Bármi is az, nem a Földről való. Szeretném azt hinni, hogy eredetileg egy Halley-üstökös meteorzáporából származhatott!”

A címlapfotó illusztráció.