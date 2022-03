Globális munkaügyi problémát egy magyar fejlesztésű találmány oldhat meg, amit az Apple, Nike és a Coca Cola is használ

Valaki szerint a fizetés, mások szerint a szakmai fejlődés lehetősége a legfontosabb tényező, ha a munkáról van szó. Bár mindenki számára mást jelent a tökéletes munkahely, annyi bizonyos, hogy a pozitív, konstruktív visszajelzésre az összes munkavállalónak szüksége van. Ezt az igényt elégíti ki a magyar fejlesztésű Praisio platformja, mely online megoldásként a prosperáló munkahelyi kultúra kialakításában segít, ahol a megerősítő visszajelzések magától értetődőnek számítanak.

A dicséretet sokszor adni és fogadni is nehéz, különösen igaz talán ez a munkahelyi környezetben, ahol gyakran a munkaadónak és munkáltatónak is problémát okoz megtalálni a megfelelő körülményeket, hogy kifejezésre juttassák véleményüket.

„Elismerni, megdicsérni valaki munkáját nem egyszerű: írj neki egy post it-et, vagy veregesd hátba? Mi van akkor, ha nem látod őt egy hétig? Valószínűleg mire legközelebb találkozol vele, kimegy a fejedből az egész. Pedig a visszajelzés lényege, hogy azonnal elismerjük a másik munkáját” – mondta Pintér Antal, a Praisio alapítója, mely fejlesztés éppen abban nyújt segítséget, hogy gyorsan és könnyen kollégánk vagy beosztottunk tudtára hozzuk, hogy elégedettek vagyunk a munkájával. Pozitív visszacsatolás nélkül lanyhulhat a munkavállalók munkakedve, teljesítményük rendszeres elismerése (vagy adott esetben a konstruktív kritika megfogalmazása) nélkülözhetetlen a motiválásukhoz. A Praisio nevű platformon arra is van lehetőség, hogy megkérjük felettesünket vagy kollégáinkat, hogy véleményezzék a teljesítményünket, így még teljesebb képet kaphatunk arról, mások hogyan gondolkodnak munkánkról.

A munkaerő megtartása globális probléma, amire a Praisio a válasz

A koronavírus óta megnőtt azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik hibrid módszerben, részben irodából, többnyire azonban otthonról dolgoznak. Az ő esetükben, mivel a kollégáikkal többnyire csak online térben tudnak kapcsolatot tartani, még ajánlottabb a Praisio használata, hiszen így könnyebben tisztába kerülhetnek saját maguk és munkájuk értékével, teljesítményük minőségével. A világjárványtól függetlenül is igaz, hogy a munkavállalók kevés visszajelzést kapnak munkáltatójuktól, ezáltal csökken a motivációjuk, és sokan új munkahely után néznek. Egy cég csak akkor lehet sikeres és stabil, ha a fluktuáció minél minimálisabb szintre szorítják vissza, a munkaerő megtartásához pedig nem feltétlen az év végi bónusz, hanem a következetes és rendszeres visszajelzések is szükségesek. Pont erre kínál tökéletes megoldást a Praisio, mely használatával a munkavállalók azt érezhetik, hogy a vállalat értékes és megbecsült tagjai, lehetőségekkel a fejlődésre, szakmai előmenetelre.

A gyors siker jelzi, hogy nagy a szükség az online eszközre

A nemrég megszületett online eszköz kéthetes ingyenes tesztidőszakára már a megjelenése napján kétszáznegyvenhárom cég regisztrált, köztük olyan óriásmárkák, mint az Apple, a Nike, vagy Coca-Cola. A február elején, a Product Hunt nevű nemzetközi platformon bemutatkozó Praisio célja, hogy a munkatársak több és átgondolt minőségi visszajelzést kaphassanak a vezetőktől és egymástól is. A magyar fejlesztésű online eszköz segítségével a felhasználók néhány kattintással, mobilról vagy számítógépről, bármikor tudnak visszajelzést küldeni a munkatársaiknak. „ A Praisio arra is lehetőséget ad, hogy üzenetünket a cég idővonalán is megjelenítsük, így az egész cég láthatja a pozitív teljesítményt és az érte begyűjtött elismerést”, tette hozzá Pintér Antal. A felületen zajló kommunikáció tengernyi értékes adatot kínál a vezetők és a HR számára: kiderül többek között, hogy kik a legelkötelezettebb munkatársak, és kik azok, akik „perifériára szorultak”, de az is lekövethető, hogy az egyes osztályok vagy munkatársak milyen munkaviszonyban állnak egymással.

Nagy lemaradást kell behoznunk

Bár már tizenöt éve felfedezték, hogy nagy szükség van a munkaadóknak a visszacsatolásra, idehaza csak nagyon kevesek lehetnek elégedettek ebből a szempontból. A pozitív kritikák, konstruktív észrevételek elengedhetetlen feltételei annak, hogy a munkaadó fejlődni, változtatni tudjon, a dicséretek új lendületet, motivációt adnak a munkának. Czinege Andor, szervezetfejlesztési szakértőtől megtudtuk, a legtöbb vezető (tévesen) úgy gondolja, az ő feladata a hibák korrigálása, ha pedig valami jól megy a maga útján, azt természetesnek veszi. A szakember szerint a másik nagy tévhit a vezetők fejében, hogy a dicsérettől a munkavállaló elbízza magát. Fontos a beosztottak haladását figyelemmel kísérni, és ehhez kapcsolni a visszajelzéseket. Ha a munkáltató nem így tesz, könnyen lehet, hogy negatív fókuszúvá válik a visszacsatolási rendszere.