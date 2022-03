Kitűzték az időpontot, mikor újra ember lép a Holdra

A NASA bejelentette, hogy egy második holdraszálló űrhajó kifejlesztését tervezi a Starship mellett, az Artemis program keretein belül. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy embereket küldjön a Holdra.

A jármű megépítéséhez az űrügynökség kereskedelmi űrvállalatokat kér fel, hogy tegyenek javaslatot olyan leszállóegységek koncepcióira, amelyek képesek embereket a Hold körüli pályára és a Hold felszínére, illetve onnan vissza juttatni, mindezt 2026-ig vagy legkésőbb 2027-ig – írta honlapján a The Verge.

A NASA már kötött egy szerződést kereskedelmi partnerével, a SpaceX-szel az Artemis holdi leszállóegységének kifejlesztésére, amelynek célja, hogy az első nőt és az első színes bőrű embert a Holdra juttassa. Jelen állás szerint mind a NASA, mind a SpaceX azon dolgozik, hogy az első Artemis holdraszállást már 2025-ben végrehajtsák, annak ellenére, hogy nem tartják valószínűnek ennek az ütemtervnek a tartását.

A NASA eredetileg két vállalatot akart kiválasztani az Artemis holdraszálló űrhajóinak fejlesztésére,

hogy versenyre ösztönözze őket, és alacsonyan tartsa a költségeket. Az ügynökség három finalista közül választotta volna ki a két győztest: SpaceX, Blue Origin és Dynetics. Végül azonban egyet választott, elsősorban a költségvetési korlátok miatt.

A NASA a 2021-es évre 3,4 milliárd dollárt kért a kongresszustól a holdi leszállóegységek fejlesztésének finanszírozására, de csak 850 millió dollárt kapott, ami a kért összegnek mindössze 25 százaléka. Ennek eredményeként a NASA a SpaceX mellett döntött, részben azért, mert a cég tette a legolcsóbb ajánlatot.

Most, Joe Biden elnök jövő héten várható költségvetési tervezete előtt a NASA hivatalosan is bejelentette, hogy egy másik cég Holdra szálló űrhajójának kiválasztását is tervezi, ahogyan azt az ügynökség mindvégig szerette volna.

A NASA most azt tervezi, hogy a hónap végén közzéteszi a pályázati felhívás tervezetét,

a véglegeset pedig még a tavasz folyamán. A SpaceX-en kívül mindenki más is indulhat majd ebben az új versenyben a szerződésért. Az első leszállás – az Apollo-program – óta a NASA első legénységgel végrehajtott visszatérését jelenti a Holdra.

„Arra számítunk, hogy mind a Kongresszus, mind a Biden-kormányzat támogatását megkapjuk, és a 2023-as költségvetési év költségvetésében várhatóan elindulhat ez a verseny” – fogalmazott Bill Nelson NASA igazgató.

A címlapfotó illusztráció.