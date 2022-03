Hétórás űrsétát tett a német Matthias Maurer és az amerikai Raja Chari űrhajós

A NASA, az amerikai űrkutatási hivatal által megosztott videófelvételeken látható, amint a két kozmonauta szerda este egy zsilipen keresztül visszatért az ISS-re.

A két űrhajós azért hagyta el az űrállomást, hogy új csöveket szereljen fel egy hűtőrendszerre, kicseréljen egy kamerát, továbbá csatlakoztasson egy áram- és adatkapcsolatot a Bartolomeo európai kutatási platformon.

Az űrséták fizikailag nagyon megterhelőek, és nagyon részletes tervezést igényelnek – írta a dpa német hírügynökség.

Az 52 éves Maurer számára ez volt az első, több mint 400 kilométerrel a Föld felszíne fölött végrehajtott űrrepülésen kívüli küldetés. Ő a 12. német az űrben és a negyedik az ISS-en. Első űrsétája nagyon jól sikerült. Miután visszatért az űrállomásra, azonban észrevették, hogy a sisakjában némi víz gyűlt össze.

A NASA földi irányítása szerint Maurer nem volt veszélyben.

„Bár némi vizet észleltek Matthias sisakjában, űrsétázóink fittek, egészségesek és jólesően kimerültek” – írta a Twitter közösségi oldalon az Európai Űrügynökség (ESA).

NASA astronaut Raja Chari and @ESA astronaut Matthias Maurer will venture outside of the International @Space_Station on March 23 at 8:50 a.m ET (12:50 UTC) to make upgrades to the station.

Watch live starting at 7:30 a.m (11:30 UTC): https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/qY4iBtKxao

— NASA (@NASA) March 22, 2022