Régészeti kincsek kerültek elő a párizsi Notre Dame alól

A régészek egy ősi ólom szarkofágot találtak a Notre Dame katedrális alatt egy szentélykorlát maradványaival együtt. A székesegyház jelenleg is felújítás alatt áll a 2019-es pusztító tűz után.

A Notre Dame a 12. századból származik, így elővigyázatosságból a 100 méter magas fa tetőgerinc helyreállítását megelőzően, a székesegyházon belül ásatási munkálatokat rendeltek el.

