Megtalálták Európa legősibb múmiáját

Régészek egy csoportja Dél-Portugáliában, egy körülbelül nyolcezer éves temetőnél végzett ásatást nagyjából hatvan évvel ezelőtt. A feltárt sírokról képek is készültek, azonban nem mindegyiket dolgozták ki akkor.

Nemrég Rita Peyroteo-Stjerna, az Uppsalai Egyetem munkatársának vezetésével egy kutatócsoport a 2001-ben elhunyt portugál régész, Manuel Farinha dos Santos hagyatékából előkerült, eddig kidolgozatlanul heverő fotókat vetette elemzés alá. Az eredményeikből kiderült, a lelőhely egyik holtteste a mumifikálás legkorábbi bizonyítéka lehet – írja a Live Science.

Az 1960-as években végzett ásatások során 13 ősi csontvázat tártak fel a régészek a dél-portugáliai Sado-völgyében, a holttestek közül legalább egyet mumifikálhattak, feltehetőleg azért, hogy könnyebben szállítható legyen a temetés előtt – állapították meg a kutatók a képek elemzése és a temetkezési helyek felkeresése után.

