„Élő szivárványra” bukkantak az India-óceán alkonyzónájában

Különleges, új halfajt fedeztek fel messze a Maldív-szigeteket körülvevő hullámok alatt. A rózsafátyolos halat 40-70 méter mélységben fedezték fel az Indiai-óceán felszíne alatt. A különleges hal a nevét a rózsaszín árnyalatairól, valamint a Maldív-szigetek nemzeti virágáról kapta.

Bár több száz faj él a szigetországhoz közeli és azt körülvevő vizekben, ez az első hal, amelyet egy maldív tudós – Ahmed Najeeb – írt le, feltehetően azonban nem Ahmed Najeeb az első, aki találkozott már ezzel a különleges hallal, ugyanis az 1990-es évekből is származik leírás egy hasonló fajról, de akkor a kutatók úgy gondolták a megfigyelt egyed a Vörös Bársony Ajakosok egyik kifejlett példánya – olvasható a CNN cikkében.

A tudomány fejlődés következtében kiderült ugyanis, hogy a nagyrészt élénk színű halak családjába tartozó ajakos-fajták színe megváltozik, amikor fiatal egyedekből felnőttekké válnak. Noha sok faj fiatal egyedei hasonlítanak egymásra, a felnőtt egyedek viszont megkülönböztető tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezért is gondolják többen úgy, hogy nem Najeeb az első, aki megfigyelte ezt a halfajt.

Turns out, C. rubrisquamis (left) is most similar in appearance to C. wakanda (right)! There are some slight coloration differences between both species, but without material from Chagos, we are unable to reconcile the taxonomy and potential synonymy of both species. (6/11) pic.twitter.com/nkAqrivALk

— KaiTheFishGuy (@FishGuyKai) March 8, 2022