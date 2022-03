Kiderítették mi volt a 93 millió éves őskrokodil utolsó vacsorája, érdekes felfedezést tettek

A körülbelül 2,5 méter hosszú krokodil maradványait Ausztrália Queensland tartományában fedezték fel. A hüllő megkövesedett fosszíliái egy nagy sziklából kerültek elő. Miután az állat elpusztult, a teteme egy nagy áradás során vízfenékre süllyedt. A krokodil csaknem teljes koponyája és fogazata is megmaradt.

Miután a kutatók 2010-ben rábukkantak, háromdimenziós és röntgenfelvételek segítségével részletesebben is megvizsgálták, öt évvel később pedig újabb érdekes felfedezést tettek, ugyanis egy csirke méretű fiatal dinoszaurusz csontjait fedezték fel a gyomrában.

Scientists at ANSTO and @UniNewEngland have used nuclear techniques to shed light on the feeding habits of a 93 million-year-old crocodile that devoured a juvenile dinosaur based on fossilised stomach contents found in Central Queensland.

