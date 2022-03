Negyven év után újra előkerült a kritikusan veszélyeztetett állatfaj

‘It’s astonishing’: endangered bat not seen in 40 years found in Rwanda https://t.co/z3ayoiLzVk

A Hill’s patkósdenevérre a ruandai Nyungwe-erdőben találták rá – egy sűrű esőerdőben, amely többek között a veszélyeztetett hegyi gorillák élőhelye is. Az emlőst 2019-ben fedezték fel – írja a The Guardian.

„Azonnal tudtuk, hogy az általunk elfogott denevér szokatlan és figyelemre méltó” – mondta a denevérek és élőhelyeik megőrzésén dolgozó texasi székhelyű nonprofit szervezet vezető tudósa, Winifred Frick.

Scientists have found an endangered bat that was not seen in nearly 40 years in Rwanda.

It took the scientists 3 years to confirm its species, after they found the bat after a 10-day expedition scouring the caves in the forest in 2019. pic.twitter.com/9lfM6vLJPV

