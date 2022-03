Öt trükk, amit minden okostelefon-használónak érdemes tudnia

A telefonokban található lítiumion akkumulátor vagy Li-ion akkumulátor akkor bírja a legtovább, ha folyamatosan 30 és 80 százalék között tartjuk a töltöttségi szintet – tanácsolja a Today. Az optimális tartomány fenntartását meghálálja az akkumulátor.

Az Apple és a Samsung vállalat mellett több készülékgyártó cég is hangsúlyozza, hogy az okostelefonokat nem szabad szélsőséges időjárási körülményeknek kitenni. Ezért igyekezzünk 0 és 35 Celsius-fok között tartani telefonunkat, minden esetben a közvetlen napfénytől védve. Az optimális helyen tartás a többi technikai eszközre is vonatkozik, ne tartsuk például a laptopot egy olyan asztalon, ahova folyamatosan odatűz a nap, mert tönkreteheti az eszközt.

Az okostelefonokat úgy tervezték, hogy a háttérben nyitva tartsák az alkalmazásokat. A nyitott alkalmazások folyamatos bezárása elülteti fejünkben azt a gondolatot, hogy rendet tartunk a készüléken, azonban egy bezárt alkalmazást megnyitni nagyobb energiabefektetést igényel, mintha a tálcáról nyitná meg a telefon.

Most of us are doing at least one thing a day that shortens the lifespan of our favorite gadgets without even knowing it. https://t.co/AXMb01vaRE

— TODAY (@TODAYshow) March 7, 2022