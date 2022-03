Megoldódott a rejtély, ezért találhattak vasmeteoritból készült tőrt Tutanhamon sírjában

A régészeket 1922 óta foglalkoztatta a rejtély, hogyan kerülhetett Tutanhamon fáraó sírjába egy vasmeteoritból készült tőr. Nemrég pedig kémiai elemzés alá vetették a fáraó sírjában 1922-ben felfedezett, vasmeteoritból készült fegyvert.

A vizsgálat alapján kiderült, hogy a tőrt külföldről kaphatta az uralkodó nagyapja, III. Amenhotep – írta korábban a The Sun cikkében. Ugyanis a fegyver megalkotásakor olyan technikákat is alkalmaztak a készítői, amelyek a korabeli Egyiptomban alig voltak ismertek, így ritkán is alkalmazták.

This #dagger was found in the linen wrappings of King #Tutankhamun 's #mummy,King Tut's Dagger Was Made From a Meteorite#Xray spectroscopy lays a decades long metal mystery to rest research published in the journal

