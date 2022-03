Ed Sheeranre húzzák legszívesebben a lóbőrt a kutyák

A Spotify legnépszerűbb alvós lejátszási listáit elemezte a Hillarys friss tanulmánya, hogy kiderítse, mely énekesek dalai altatják el leginkább a kutyákat.

A tails.com viselkedéskutatója, Carolyn Menteith szerint egy nyolchetes kiskutyának minden nap 18-20 óra jó minőségű alvást kell kapnia, hiszen ilyen korban a napjuk több mint 80 százalékát alvással töltik még. Hozzátette, azok a kölyökkutyák, akik nem alszanak eleget, nem fejlődnek kellőképpen, kevésbé lesz erős az immunrendszerük, és nehezebben tanulnak, vagy emlékeznek dolgokra.

A kutatás szerint a lista a következőképp alakult:

Ed Sheeran

Taylor Swift

John Mayer

Állítólag Ed Sheeran The Joker and the Queen című akusztikus dala lett a legnépszerűbb a négylábúak körében, emellett pedig az is kiderült, hogy alapvetően az akusztikus és instrumentális zene a legpihentetőbb szőrös barátaink számára.

A címlapfotó illusztráció.