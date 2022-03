A világon elsőként ültettek át szívet és csecsemőmirigyet egyszerre

Az úttörő eljárással egy Easton nevű kisfiú életét akarják megmenteni, de egyben forradalmasíthatják a szervátültetés területét.

A donor csecsemőmirigy-szövete segít megakadályozni, hogy a szervezet kilökje az új szívet.

Easton orvosainak egyike, Joseph Turek, a Duke Egyetemi kórház tudósa a BBC-nek kedden elmondta: „Nagyon izgatottak vagyunk. Az idegen szerv tolerálásának ez a koncepciója a szervátültetés Szent Grálja már egy ideje, most a küszöbén állunk annak, hogy teljesen megváltoztassuk a transzplantációt a jövőben”.

A csecsemőmirigy segíti a T-sejtek képződését, melyek a szervezetbe kerülő idegen anyagokkal veszik fel a harcot. Megtanítja nekik, hogy mi az, ami a szervezet sajátja, és mi az, ami nem, tehát megtámadható.

Az orvosok úgy vélik, a szívet adó donortól származó csecsemőmirigy-szövet segít a szervezetnek, hogy elfogadja az új szervet.

Az Easton nevű kisfiú gyenge szívvel és immunzavarokkal jött világra. Élete első hét hónapját kórházban töltötte, számos szívműtéte volt, előfordult, hogy gépek tartották életben. Mivel szervezete önállóan nem tudta felvenni a harcot, újra és újra kezelni kellett a fertőzéseit.

