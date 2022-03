Égési sérülést okozhat az okosóra - a Fibit visszafizeti az árát

A Google tulajdonában lévő Fitbit égésveszély miatt visszahívja Ionic okosóráit – közölte szerdán az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC – Consumer Product Safety Commission). A szervezet arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy az okosórákban lévő lítium-ion akkumulátorok túlmelegedhetnek, ami égési sérüléseket okozhat – írja a CNBC hírportál.

A message to our users: Customer safety is always Fitbit’s top priority and out of an abundance of caution, we’ve announced a voluntary recall of Fitbit Ionic smartwatches. Please visit https://t.co/1p0SOTzgQy. Thank you for your continued support. pic.twitter.com/IvVtYs53md

— fitbit (@fitbit) March 2, 2022