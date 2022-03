Virágok, melyek több százmillió éve semmit sem változtak

Egy nemzetközi kutatócsoport 100 millió éves, borostyánban megőrzött fosszilis virágokat fedezett fel– írja a CNN, egy új tanulmányra hivatkozva.

A The Open University, a Qingdao University szakértői által felfedezett virágok majdnem azonosak a modern Phylica fajokéval, amelyek a Fynbos-fok növényvilágának részét képezik.

