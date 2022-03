Óriási, repülő őslény maradványaira bukkantak a fosszíliavadászok

Fosszíliavadászok azt állítják, megtalálták a világ legnagyobb jura korszakbeli pteroszauruszának maradványait. A mintegy 2,5 méteres szárnyfesztávolságával a lény új megvilágításba helyezi a pteroszauruszok evolúcióját. A kutatók eddig úgy vélték, hogy ez az őslényfajta csak mintegy 2,5 millió évvel később érte el ezt a méretet.

Lehet, hogy ma leginkább vidráiról és puffinjairól ismert, de 170 millió évvel ezelőtt a skóciai Skye-sziget egy hatalmas repülő hüllőnek adott otthont, amelynek szárnyfesztávolsága nagyobb volt, mint egy franciaágyé – derítették ki kutatók a The Guardian cikke szerint. A fosszíliavadászok ugyanis azt állítják, megtalálták a világ legnagyobb jura korszakbeli pteroszauruszának maradványait.

A kutatók által megvizsgált csontokból kiderült, hogy a mai Skócia területén élt ősi állat legfeljebb tizenéves lehetett – még növekedésben volt –, amikor elpusztult.

Then we had to leave it overnight, pray that no hikers would stomp on it, and return the next day to remove it from the beach. No easy feat, as the slab weighed about 400 pounds! pic.twitter.com/UwMiswEalt — Steve Brusatte (@SteveBrusatte) February 22, 2022

A mintegy 2,5 méteres vagy annál nagyobb szárnyfesztávolságával – ami körülbelül akkora, mint a mai legnagyobb repülő madarak, például a vándorló albatroszok mérete – a lény új megvilágításba helyezi a pteroszauruszok evolúcióját. A kutatók eddig úgy vélték, hogy ez az őslényfajta csak mintegy 2,5 millió évvel később érte el ezt a méretet.

We used to think that pterosaurs remained small during the Triassic & Jurassic, rarely bigger than about 1.6 meter wingspans, until they got larger in the Cretaceous. Maybe because of competition with birds. We now know Jurassic pterosaurs were capable of getting much bigger! pic.twitter.com/DtrSyyvl22 — Steve Brusatte (@SteveBrusatte) February 22, 2022

„Amikor ez az őslény körülbelül 170 millió évvel ezelőtt élt, ez volt a legnagyobb állat, amely valaha is repült, legalábbis amiről tudunk” – mondta Steve Brusatte professzor, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa, a kutatás társszerzője.

Brusatte hozzátette, a korábbi leletek azt sugallták, hogy a pteroszauruszok szárnyfesztávolsága nem sokkal haladat meg a 1,6–1,8 métert a jura korban, a két méternél nagyobb szárnyfesztávot csak a kréta korban érte el.

The Dearc fossil is exquisite: a beautiful skeleton, discovered during our 2017 @NatGeo funded @GeosciencesEd expedition to Skye by @AmeliaMPenny.

A superlative Scottish fossil: our first named pterosaur. And the most complete skeleton from the UK since the days of Mary Anning! pic.twitter.com/27Xvfn16zZ — Steve Brusatte (@SteveBrusatte) February 22, 2022

A legújabb felfedezés azonban megkérdőjelezi azt az elképzelést is, hogy eredetileg a madarakkal való versengés okozhatta a pteroszauruszok méretének növekedését. Ugyanis „a madarak körülbelül abban az időben fejlődtek ki a dinoszauruszokból, amikor a most felfedezett pteroszaurusz élt” – mondta Brusatte.

Welcome Dearc sgiathanach, our new species of pterosaur from the Middle Jurassic of the Isle of Skye, Scotland!

When it was flapping around the heads of dinosaurs 170 million years ago, it was the largest animal that had ever flow in Earth history (that we know of). pic.twitter.com/yR9tOojSGE — Steve Brusatte (@SteveBrusatte) February 22, 2022

Nem ez az első alkalom, hogy pteroszauruszcsontokat tártak fel az Egyesült Királyságban, Mary Anning kövületvadász 1828-ban tárt fel egy akkoriban „repülő sárkánynak” nevezett állatot.