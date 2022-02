Elképesztő sebességgel pusztítja az űrutazás az asztronauták vörösvérsejtjeit

A vörösvérsejtek térfogatának változását az asztronautáknál már a legkorábbi űrutazások során is dokumentálták – írta a NASA.

A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végzett kísérletnek köszönhetően egy kanadai kutatócsoport megállapította, hogy a vörösvérsejtek pusztulásának aránya jelentősen megnövekedett az űrben.

A Kanadai Űrügynökség (CSA) által támogatott MARROW nevű vizsgálat során a csontvelőt, valamint a vörös- és fehérvérsejtek működésének változásait vizsgálták az űrben.

The finding resulted from an investigation sponsored by the Canadian Space Agency (CSA) that examined changes in bone marrow and red and white blood cell functions in space. https://t.co/levr4yYqqM

