Az elmúlt évtized legfontosabb régészeti leletére bukkantak

A Gázában talált római kori temetőt, amely legalább húsz gazdagon díszített sírt rejtett, a régiségügyi minisztérium az elmúlt évtized legfontosabb helyi leletének nevezte.

Eddig húsz római kori sírt találtak, amelyből már kettőt fel is nyitottak. A régészcsapat viszont arra számít, hogy az ötven négyzetméteres temetőben akár nyolcvan temetkezési helyet is feltárhat.

Az eddig feltárt sírokból előkerült egy csontvázmaradvány és néhány agyagedény is – derül ki a Reuters tudósításából.

A sírok alakja és viszonylag gazdag díszítése miatt a régészek úgy gondolják, a Római Birodalom magas rangú embereit temethették el a most felfedezett területen – mondta Dzsamal Abu Rida, a gázai turisztikai és régiségügyi minisztérium főigazgatója.

