Tüdőbetegsége miatt kellett elaltatni Dollyt, az első klónozott bárányt

Huszonöt éve, 1997. február 22-én jelentették be kutatók a skóciai Edinburgh-ban, hogy sikerült létrehozniuk a világ első, felnőtt egyed sejtjéből klónozott emlősét. A nőstény bárány végül hat és fél évet élt.

A klónozás során a genetikailag azonos, magasabb rendű szervezeteket ivartalan szaporítással, mesterséges módon másolják le. Dollyt úgynevezett sejtmag-átültetéses klónozással hozták létre, ami már egy meglehetősen hosszú múltra visszatekintő eljárás.

Hans Spemann német biológus 1902-ben már egyforma gőtéket hozott létre embriók darabolásával, 1928-ban pedig már végrehajtotta az első sikeres sejtmagátültetést is. Egy 16-sejtes gőteembrió egyik sejtjének sejtmagját helyezte egy sejtmagjától megfosztott, még egysejtes „gőteembrióba”, amely azután normális gőtévé fejlődött. Emlősöket azonban nagyon sokáig nem sikerült klónozni, ezért is volt világhír, amikor bejelentették az első birka klónozását.

Dolly már jóval a bejelentés előtt, 1996. július 5-én megszületett.

Azért vártak a kutatók hónapokat a nyilvánosságra hozatallal, mert le kellett ellenőrizniük a kísérlet közben nyert adatokat. A skóciai kutatócsoport a klónozni kívánt, finn dorset fajtájú nőstény házi juh emlőmirigyéből kivett sejt magját egy másik nőstény sejtmagjától megfosztott, nem megtermékenyített, de érett petesejtjébe juttatták, miután a két sejt sejtciklusát szinkronizálták. A petesejtet egy skót blackface (fekete pofájú) juhtól vették. A birka Dolly Parton countryénekes után nevezték el.

A skót kutatók 277 klónt hoztak létre, de csak 29-ből fejlődött ki embrió. Közülük Dolly volt az egyetlen birka, amelyik megszületett.

Az első, felnőtt egyed sejtéből klónozott emlős egész életében a Roslin Intézetben élt Skóciában, hat báránya született. Dollyt végül tüdőproblémák miatt hat és fél éves korában elaltatták. A tudósok a betegség kialakulását nem hozták összefüggésbe a klónozással.

Dolly testét az utókor számára is megőrizték, preparátuma 2003-ban került be az Edinburgh-i Királyi Múzeumba, ahol négy lábán állva, fejét kissé oldalra hajtva fogadja a látogatókat. 2005 szeptemberében Budapesten is kiállították, a Millenáris parkba költözött Csodák Palotája megnyitójának sztárja volt – írta a mult-kor.hu.

Az elsőként klónozott élőlény, Dolly bárány kitömött teste a Csodák Palotájában (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

1997 októberében hozták létre például az első klónozott egeret, ami 2000 májusában pusztult el, 31 hónapos életkora – egér években számolva – 95 évnek felelt meg. Dolly klónozása után még számtalan nagy testű emlőst is klónoztak, többek között disznókat, lovakat és szarvasmarhákat is.

Azonban a klónozás technológiája még közel sem tökéletes, sokszor lépnek fel problémák az eljárás során, igaz ez akkor is, ha mára sokat fejlődött a technológia. Kínai tudósok 2014-ben arról számoltak be, hogy 70–80 százalékos arányban sikeresen klónoztak disznókat. 2016-ban a koreai Sooam Biotech vállalat már napi 500 klónozott embrió előállítására volt képes; 2017-ben pedig kínai kutatók először klónoztak főemlősöket, makákó majmokat.

Sanghaj, 2018. január 25. Csung Csung és Hua Hua, a Kínai Tudományos Akadémia sanghaji idegtudományi intézete által klónozott közönséges makákók (Fotó: MTI/EPA/Kínai Tudományos Akadémia)

Dolly létrehozása tehát sok lehetőséget nyitott meg. A világ leghíresebb birkája hiába pusztult el 2003-ban, bizonyos formában azért tovább élt. Később létrehozták Debbie-t, Denise-t, Diannát és Daisyt is, az állatok Dolly tökéletes klónjai voltak. Ezek az állatok a közönséges bárányokhoz hasonlóan öregedtek, és kilenc évig éltek.