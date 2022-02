Ritka mélytengeri élőlényre bukkantak 1200 méter mélyben

A furcsa külsejű élőlényről, amely egy vonóhálós vizsgálat során került a felszínre közel 1200 méteres mélységből, Dr. Brit Finucci, az új-zélandi Nemzeti Víz- és Légköri Kutatóintézet (NIWA) munkatársa a Twitteren osztott meg egy képet – írta a BBC.

By far my favourite find of the trip! 👻🦈

A neonate ghost #shark👻🦈, recently hatched (evident by its belly full of egg yolk). Found at 1200 m+ depth. pic.twitter.com/4IZKHLFmjI

— Brit Finucci (@BritFinucci) February 8, 2022