Elképesztő látvány: íme az első fotó, melyet a NASA új űrtávcsöve készített

A NASA még 2021 decemberében indította útnak az IXPE nevű űrtávcsövét. Az űreszköz egy hónapig kalibrálta műszereit és alkalmazkodott az űrkörnyezethez. Amikor készen állt az adatgyűjtésre, a küldetésirányítók a tükreit a Cassiopeia A nevű szupernóvára irányították – a 17. században felrobbant csillag vibráló, gázfelhőmaradványára – írja a Business Insider.

Az első kép hétfőn jelent meg. A gázfelhő körülbelül tíz fényév széles. Fényben valójában nem világít a fent ábrázolt lenyűgöző lila színben. A NASA kutatói ezt a színt választották annak bemutatására, hogy milyen erős a röntgenfény a felhő különböző részein.

Our #IXPE observatory sent back its first science image: Cassiopeia A—the remains of a star that exploded 11,000 light-years from Earth.

The supernova remnant is seen here in X-ray data from IXPE and @ChandraXray: https://t.co/Y9R8RPv2Pa pic.twitter.com/f0nj4BIEvn

— NASA (@NASA) February 14, 2022