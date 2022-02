A világ legrégebbi virágbimbó-maradványát találták meg

A feltárt fosszíliában egy növényszárat, egy levelekkel rendelkező ágat, egy gyümölcsöt és egy apró virágbimbót találtak – mondta el Vang Hszin, a kutatást vezető szakértő. A bimbó kisebb, mint 4 milliméter.

A megkövesedett maradványokat a Belső-Mongólia délkeleti részén található Ningcseng megyében találták. A tudósok szerint a növény a jura időszakban, mintegy 160 millió évvel ezelőtt élhetett.

Bár a fosszíliában csupán a rügyet és a gyümölcsöt találták meg, a növény minden bizonnyal túleshetett a virágzás folyamatán. Az apró virágbimbó talán a dinoszauruszok között bontott virágot – közölte a kutató.

164 million-year-old plant fossil is the oldest example of a flowering bud https://t.co/SVWwB0GIkt #paleobotany #Florigerminisjurassica

“Until now, fossil evidence has shown that angiosperms did not arise until the Cretaceous period, between 66 million and 145 million years ago, pic.twitter.com/Pqh9QJFrfQ

— Silence 🈲️ Possum (@SilencePossum) January 22, 2022