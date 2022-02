Több mint húsz agyagkatonát találtak a régészek

Az agyaghadsereg vagy cseréphadsereg, terrakotta hadsereg az első kínai császár, Csin Si Huang-ti sírhelyét őrző agyagkatonák, lovak, kocsik és zenészek elnevezése. Senhszi tartományban, Hszian tartományi főváros központjától mintegy 30 kilométerre, Lintung kerületben található. A lelőhelyet helyi földművesek kútásás során fedezték fel 1974 márciusában, négyméteres mélységben. A figurák magassága 184–197 centiméter között változik, attól függően, hogy milyen szerepet töltöttek be a hadseregben, a legmagasabbak a tábornokok. Az alakok között vannak katonák, parasztok, hivatalnokok, akrobaták, lány-szobrok, erőművészek és zenészek.

Több mint húsz új agyagkatonára bukkantak a cseréphadsereg egyes számú vermében Hsziannál – számol be a Live Science a China Global Television Networkre (CGTN) hivatkozva. A Csin Si Huang-ti császár mauzóleumánál működő múzeum szerint a festett terrakotta szobrok jó állapotúak, a figurákat egy restaurálóműhelybe szállították – írja a National Geographic.

20 ‘Terracotta Warriors’ discovered in pit around secret tomb of China’s 1st emperor https://t.co/k9C6OWI90t

— Live Science (@LiveScience) February 9, 2022