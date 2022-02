Készített egy próbaképet, majd saját magát is lefotózta a James Webb űrteleszkóp

A NASA a tervek szerint májusra készíti el az első olyan fotót, amelyet a jövőben az űrtávcsőtől valójában várhatunk, előzetesen viszont már most megmutatott egyet.

Az űrteleszkóp első fotója egy olyan képmozaik, amin 18 különálló fénypontot látni. Valójában ezek a fénypontok mind ugyanattól a csillagtól származnak, ám a 18 tükörszegmens finomhangolása még nem fejeződött be, így mindegyik külön-külön küldte el a befogott fényt a műszer érzékelőjének, a NIRCam-nak.

⚫️ In the coming weeks, our team will align & focus each of these 18 dots, then stack the dots on top of each other to form a single point — one unified image from all of Webb’s 18 mirror segments. What’s ahead: https://t.co/asidf7mdKB pic.twitter.com/pPZQG13IkO

A fotón – amely körülbelül ezer képből áll össze – a HD 84406 kódjelű, egy a Naphoz hasonló csillag látható, amely a Nagy Medve csillagképben helyezkedik el, nem messze a Göncölszekértől. A csillag körülbelül 260 fényévnyire van a Földtől.

A NASA egy extra fotót is közzétett: a kép a NIRCam egyik olyan lencséjéről készült, ami a tükör felé néz, hogy a mérnökök munkáját segítse.

A világító szegmens közvetlenül a lencse felé tükrözi a fotózott csillag fényét.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.

This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022