Kiderült, mi történhet majd a Földdel és a Nappal

A csillagászok megfigyelték egy halott bolygó maradványait, amint az egy halott csillag felszínére zuhant. A megfigyeléssel pedig megerősítették a több évtizede tartó találgatásokat arról, hogy mi történik az életük végéhez érő naprendszerekkel – olvasható a Live Sicence oldalán.

Astronomers watched a dead planet smash into a dead star for first time ever https://t.co/44X6nZcHXM

— Live Science (@LiveScience) February 9, 2022