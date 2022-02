Új bolygót fedeztek fel a Naphoz legközelebbi csillag körül

Az égitest tömege a Föld negyede, és csillagához szélsőségesen közel, naprendszerünk legbelső bolygója, a Merkúr és a Nap távolságának tizedére kering – írta az Astronomy and Astrophysics című szaklap friss számát idézve a The Guardian online kiadása.

A Proxima Centauri mozgásának kis imbolygásait kutatva fedezték fel az új bolygót. Az imbolygásokat a csillag körül keringő égitest gravitációs vonzása okozza. Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei Nagyon Nagy Távcsövével (Very Large Telescope, VLT) végzett megfigyelések arra utalnak, hogy a bolygó ötnaponta kerüli meg a csillagát.

A felfedezés azt mutatja, hogy legközelebbi csillagszomszédunk „teli van érdekes új bolygókkal” és közelsége miatt folytatni lehet a kutatást – mondta Joao Faria, a portugál asztrofizikai és űrkutatási intézet tudósa, a tanulmány vezető szerzője.

Today we have a big announcement! After a lot of effort, we proudly present you Proxima d, a sub-Earth orbiting our beloved neighbour Proxima! In an article by Joao Faria @astroaware pic.twitter.com/jOpZUG6MxP

