Egy eddig megfejthetetlen rejtély, melyet Stephen Hawking hagyott hátra

A londoni Tudományos Múzeumban tekinthető meg a Stephen Hawking munkásságát bemutató kiállítás. Az ALS-től szenvedő elméleti fizikus kerekesszékeit, a kommunikációhoz szükséges felszereléseit, az ujjlenyomattal aláírt fogadásait, könyveit, fényképeit, doktori értekezését, kitüntetéseit, és még azokat a csecsbecséket is kiállítják, amelyek A Simpson család című rajzfilmsorozathoz köthetők.

Stephen Hawking professzor, aki életét a kozmosz rejtélyeinek szentelte, egy saját rejtélyt is hagyott maga után egykori irodája tartalma között – írja a The Guardian.

A cambridge-i elméleti fizikus egy az 1980-as években tartott konferencia óta őrzött egy táblát, mely rajzfilmfigurákkal, emblémákkal és egyenletekkel volt teleírva, azonban hogy mit rejt a rengeteg írás, időbe telik, amíg megfejtik.

