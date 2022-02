Az orvostudomány csodája: implantátum segítségével állt lábra a lebénult férfi

Egy svájci kutatócsoport által kifejlesztett implantátumnak köszönhetően járni tudott egy férfi, aki súlyos gerincvelősérülés miatt lebénult – írta a CNN.

Paralysed man with severed spine walks thanks to implant https://t.co/AiJ5VI3Nvc

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 7, 2022