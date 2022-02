Vállfajdalommal is járhat a poszt-Covid szindróma

Már egy ideje együtt élünk a koronavírussal, ám a mai napig sem tudunk mindent a lehetséges szövődményeiről. A Sherlock Rehab gyógyítói gyakran találkoznak olyan esetekkel, amikor a betegség utóhatásai tartós fájdalomhoz, sőt, mozgásszervi tünetekhez vezetnek. Az okok azonban eltérőek lehetnek, így alapos nyomozásra van szükség.

A rendelőbe egyre gyakrabban érkeznek különböző mozgás- és belsőszervi panaszokkal, továbbá nem ritkák a covid utáni légzési nehézséggel és pánikbetegséggel küzdők sem. Van, hogy a probléma hátterében a fertőzés szövődményeként kialakuló hegesedések állnak, de előfordul, hogy közvetlenül egyes idegek válnak érintetté. Mivel egy multiszisztémás betegséggel van dolgunk, ezért sokszor nem csak a tüdőfunkciók, hanem a máj, a belek vagy az alhasi szervek is okozhatnak panaszt.

Nagyon gyakori tünetek a fej-, váll- és karfájdalom, lapocka környékén érzékenység, mellkasi szorító érzés, valamint emésztőrendszeri tünetek. Nem ritka, amikor a női szerveket érinti és ennek legegyértelműbb tünete, a menstruációs ciklus megváltozása.

„Jó példa annak a férfinak az esete, aki már a betegség során is lapocka-, könyök-, csukló -és nyakfájdalmaktól szenvedett. Ezek a panaszok a gyógyulás után egy évvel is még jórészt fennálltak. Hónapokkal később vállfájdalom is kialakult a betegnél, ami olyan intenzív formában jelentkezett, hogy éjszakánként felébresztette” – mondja Olosz József vezető gyógytornász

A versenytáncos férfit a legjobban mégis az zavarta, hogy nem tudta 80 fok fölé emelni a karját. A gyógytornász arra gyanakodott már az elejétől fogva, hogy tüdőgyulladás miatt kialakult mellkasi hegesedések okozzák a panaszt.

Az első kezelések nem vezettek eredményre, ám a a terapeuta mégis arra biztatta a pácienst, hogy folytassa.

Rejtett úton jeleznek a szerveink

Az áttörés a következő alkalommal történt: a versenytáncos magával hozta a kontrollvizsgálata eredményét, ami kimutatta, hogy a tüdő mellett a máj is hegesedett. A májról pedig kevesen tudják, hogy beidegzését tekintve közel van a vállhoz, ráadásul egyik idege a nyakcsigolyáktól lép ki a gerincvelőből.

A májunk önmagában persze nem érzékel fájdalmat, de a gerincvelőbe érkező idegek már átkapcsolnak az agyba haladó idegsejtekre. Ha a máj nem látja el megfelelően a funkcióját, a gyulladásos anyagok „megfertőzik” azt a gerincvelői szelvényt, ahonnan az ideg kilép. Ilyenkor kisugárzó fájdalom jöhet létre, például a vállban. Ez a jelenség azoknál is gyakori, akik mellkasi vagy nőgyógyászati műtéten estek át.

Olosz József eleinte a máj környékét kezelte, ám ezután áttért egy közvetlenül a szervet mozgató módszerre, ami hamar eredményre vezetett

Fájdalommentes kezelésbe kezdett, amelynek során oldalfekvésben, a májat kitapogatva kezdte annak mobilitását javítani. A versenytáncos már a következő alkalomra 85 százalékos javulásról számolt be, és ezt a hatást a későbbiekben még tovább sikerült fokozni.

„Ez az eset megerősít abban, hogy a Covid valóban egy szeszélyes betegség, aminek a szövődményeit sem szabad alábecsülni. Fontos emellett nyitottnak maradni a terápiában, hiszen nem minden embernek ugyanaz segít. A poszt-covid tünetek emberek tömegeit érinthetik, de vannak egyéni különbségek. Ezért is fontos, hogy terapeutaként a valódi okokat nyomozzuk ki, és azok ismeretében kezeljük a beteget” – teszi hozzá a Sherlock Rehab gyógytornásza.

Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulnunk? Ez teljesen változó. A tapasztalat, hogy ha probléma hátterében hegesedés áll, akkor a tünetek a betegség lefolyását követően, akár hetekkel, hónapokkal a negatív tesztek után jelentkeznek. Amikor a vírus közvetlenül egy szervet vagy egy ideget támad meg, a tünetek már a betegség alatt vagy a lábadozási időszakban ütik fel fejüket.

A gyógytornász szerint mindkét esetben akkor kell segítséget kérni, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszok nem szűnnek az idővel.